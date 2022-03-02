Белый дом объявил о новых санкциях против России и Белоруссии

США вместе с государствами-союзниками вводят новые санкции против России и Белоруссии из-за происходящего на Украине, говорится в заявлении Белого дома.

Речь идет о жестких ограничениях в отношении российских компаний военно-промышленного сектора. Под санкции попадают 22 оборонных предприятия, в том числе производители самолетов, ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Москва 21 февраля признала суверенитет республик Донбасса. Минобороны России 24 февраля начало спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на призыв Донецкой и Луганской народных республик защитить жителей от агрессии со стороны Киева.

Коллективный Запад ответил пакетом санкций, которые затронули несколько секторов российской экономики. Правительство РФ предусмотрело ряд мер для поддержки населения и бизнеса.