Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом спецоперацию России на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Путин и Беннет обсудили ситуацию вокруг проводимой Россией специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Беннет выразил некоторые соображения с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда стран.

Путин в беседе с Беннетом изложил позицию РФ в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию украинского государства, безусловный учет интересов России в сфере безопасности, обеспечение нейтрального и безъядерного статуса Украины. Путин высказался о признании суверенитета РФ над Крымом, а также независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны Киева.