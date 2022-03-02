Великобритания не рекомендует своим гражданам «бороться с Россией» на Украине

Великобритания предупредила своих граждан о том, что они могут попасть под следствие у себя на родине, если отправятся «бороться с Россией» на Украине, заявил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Несмотря на это, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны поддерживают призыв президента Украины Владимир Зеленского. Он обратился к иностранцам с просьбой приезжать на Украину и «бороться с Россией».

«Возможно, они нарушают британское законодательство, и есть возможность, что они попадут под следствие по возвращении. Это одна из причин, по которой мы категорически не рекомендуем для британских граждан не ехать на Украину», — передает ТАСС слова главы британского правительства.

Ранее стало известно, что на Украине сжигают мосты ради картинки для западных СМИ. Член Совета Федерации РФ Андрей Климов высказал опасение, что скоро ВСУ могут начать стрелять в собственных граждан, чтобы потом выдать это за преступления российской армии.