Писатель Стариков рассказал, какую судьбу Запад уготовил Зеленскому

Запад в сложившейся на Украине ситуации действует как обычно – они подливают в костер бензин и отходят в сторону, и дальше восхищаются красотой пламени и мужеством тех, то должен в этом пламени сгореть.

Об этом в эфире политического ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1» заявил политолог и писатель Николай Стариков.

По словам эксперта, еще какое-то время назад он был уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит возглавить правительство в изгнании где-нибудь в Лондоне. Однако, посмотрев на то, как Европарламент на протяжении трех минут аплодировал Зеленскому после его речи по видеосвязи, Стариков, по его словам, изменил свое мнение о будущем, которое ждет нынешнего украинского президента.

«Я бы на его месте забеспокоился, потому что это уже попахивает некрологом. Это попахивает героической гибелью на боевом посту. И дальше – портрет в траурной рамке во всех бендеровских учебниках – герой, который героически погиб, когда "русские оккупанты" подошли к нему, чтобы поговорить», — образно объяснил свою мысль политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Дальнейшая судьба Зеленского, считает Николай Стариков, пока еще не определена, но украинский лидер где-то в глубине души уже, наверное, начинает понимать, что он становится заложником Запада.

«Эти громкие аплодисменты в Европарламенте выглядят просто издевательски с той точки зрения, что, наверное, и сам Зеленский, и часть политической элиты Украины, и военные ждали от Европы чего-то другого, а не аплодисментов. Но все они просто не знают истории, так всегда было, когда Советский Союз попросил у союзников помощи, они отправили семь авиабомб и много телеграмм с поддержкой. Так было», — напомнил политолог.

А боевые действия, которые продолжаются на Украине в рамках российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации этой страны, они следуют определенной логике.

Федеральное агентство новостей /

«Когда мы смотрим эти новости, мы разумеется переживаем за судьбу мирных жителей, за судьбу наших военнослужащих, за судьбу военнослужащих ДНР и ЛНР, но операция по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена, и она будет закончена, — подчеркнул Стариков. — То, что у Украины нет шансов сохранить свою армию и остаться тем субъектом, который может развязать мировую войну или большую европейскую войну, то что поражение Украины неизбежно – понимают все, кроме самой Украины».

И сейчас главная задача Запада заключается в том, чтобы на Украине рядовой солдат и рядовой житель именно этого не понимали как можно дольше

Заходя сегодня во всевозможные украинские паблики и Telegram-каналы, можно увидеть везде одну и ту же картину – от победы к победе, и победа вот-вот настанет. То есть украинцев намерено продолжают держать в искусственно созданной информационной реальности. Давайте зададим вопрос – зачем?

«Вот приведу пример из личной практики. На днях были совершены атаки на огромное количество государственных ресурсов в нашей стране, и в том числе взломали мой сайт. И сломали так качественно, что мой очень квалифицированный друг и помощник говорил так: – "сайт ломают быстрее, чем я его восстанавливаю". Этим занимались очень крутые ребята. Но сайт починили мы в итоге, — рассказал Стариков. — Вопрос – зачем они этим занимаются»?

Федеральное агентство новостей /

Это делается именно потому, что там уже поняли, что проигрывают на поле боя и никакого перелома быть не может в принципе, и они хотят добиться коренного перелома в информационном поле, объяснил политолог.

«Обеспечить победу Украины на поле боя невозможно, так давайте обеспечим победу Украины, говорят они, в информационном поле, чтобы солдаты сопротивлялись дольше, чтобы введенные в какое-то психическое состояние жители бросались на российских военнослужащих, чтобы было больше жертв, — подчеркнул Стариков. — Вопрос – зачем это-то им нужно? Я имею в виду Западу, не Зеленскому. Это им нужно, потому что то, что сейчас происходит на Украине, это, как бы то грустно и цинично не прозвучало, продолжение политики иными средствами».

Запад, по словам эксперта, уже знает, что будет дальше. Речь уже идет о том, каким будет послевоенное устройство, как будет выглядеть карта Европы, как будет выглядеть карта Украины, как Донецкая и Луганская народные республики будут включены в Союзное государство Россия и Белоруссия. Вот о каких вопросах уже заботится Запад, и в первую очередь США.

«А для того, чтобы иметь выгодную переговорную позицию, американцам нужно, чтобы нацисты "Азова" (запрещенного в России украинского националистического батальона) держали в заложниках Мариуполь, им нужно, чтобы в Харькове такие же нацисты продолжали сопротивление, чтобы было больше разрушений, чтобы было больше жертв, чтобы желательно операция забуксовала – вот что им нужно», — объяснил Стариков.

Global Look Press / Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency

Именно потому, что на Западе уже поняли, что победить Россию на поле боя невозможно, Зеленскому и Украине сейчас достаются эти аплодисменты, дополнительные поставки вооружений и все более нарастающая информационная война.

Также, как немецкие солдаты в свое время погибали под Сталинградом ради того, чтобы доллар стал мировой валютой, американцы сейчас отправляют украинских солдат, военнослужащих ВСУ умирать за то, чтобы доллар продолжал оставаться мировой валютой.

А для того, чтобы эти солдаты ничего не заподозрили Запад и старается им рассказывать о «победах», накачивать их пропагандой и держать в таком информационном анабиозе, заключил Николай Стариков.