РБК: IT-специалисты рассказали, сможет ли Запад отключить смартфоны россиян

Существует ли риск, что американские компании Apple и Google, реализуя новый пакет антироссийских санкций, заблокируют пользователям в РФ операционные системы iOS и Android или даже начнут отключать работающие на этом ПО?

На этот вопрос отвечает издание РБК, приводя мнение экспертов в IT-отрасли.

Соединенные Штаты Америки и ряд других стран ввели против России расширенные санкции, в которые в числе прочего вошли и ограничения на экспорт технологической продукции для отдельных отраслей российской промышленности.

«Согласно пояснениям, ограничения вступят в силу 3 марта и предписывают американским компаниям получать у властей США лицензии на экспорт в Россию микроэлектроники, телекоммуникационного и навигационного оборудования, сенсоров, авионики и ряда других продуктов», — сообщает издание.

В обширный перечень технологической продукции, поставки которой в Россию могут быть ограничены, мобильные устройства и потребительский софт пока не вошли, но возможно это только «пока».

В свое время США ввели санкции против Ирана и Северной Кореи, ограничив этим странам и поставку самих устройств, и доступ к Google Play и App Store. Но пока все потенциальные риски, связанные с блокировкой операционных систем Android и iOS, оценить трудно.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как заявил изданию эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий, если США захотят дистанционно отключить россиянам смартфоны, работающие на iOS и Android, они смогут это сделать, и владельцам гаджетов не поможет отключение функции автообновлений.

Возможность дистанционного отключения является встроенной и не связана с обновлениями ПО.

Как напомнил в беседе с изданием Игорь Михайлов – специалист лаборатории цифровой компании Group-IB – обе операционные системы, и iOS, и на Android имеют схожие функции удаленной блокировки, которые используются в том случае, если мобильный телефон был украден.

По мнению Алексея Лукацкого, единственное, что можно попробовать сделать, чтобы избежать удаленного отключения смартфона, это полностью отключить его от интернета. Но с продукцией компании Apple этот шаг не даст надежной гарантии от отключения, так как iPhone в любом случае сами через определенное время подключаются к Wi-Fi.

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Напомним, о том, что компания Apple вводит ограничения на свою продукцию в России, стало известно в ночь на 2 марта. Как отмечалось, это было сделано из-за действий России, которая проводит на Украине военную спецоперацию по демилитаризации.

А уже утром в среду в России не открылись фирменные магазины Apple, а другие розничные магазины, воспользовавшись ситуацией, подняли цены на имеющиеся у них в наличие товары этой компании