Сборную России и все футбольные клубы страны уберут из игры FIFA 22

Сборную Россию и все клубы страны удалят из спортивных симуляторов FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Об этом говорится в официальном заявлении EA Sports FIFA.

Инсайдер Том Хендерсон сообщал в Twitter, что российскую национальную сборную и все клубы могут удалить из серии игр FIFA и NHL после начала спецоперации на Украине. Он также отмечал, что в FIFA 23 впервые появится кроссплей между игроками на ПК и консолях.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля, после чего на РФ обрушились санкции. В Минобороны многократно заявляли, что ее целью является демилитаризация и денацификация государства.