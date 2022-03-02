Власти Забайкалья будут писать название региона через Z в поддержку спецоперации на Украине

Правительство Забайкальского края решило поддержать спецоперацию России на Украине и теперь будет писать название региона через Z. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Буква Z используется российскими военными для обозначения отечественной техники, участвующей в специальной операции на территории Украины. Пользователи Сети подхватили эту тенденцию, сделав букву неофициальным символом поддержки.

«Zабайкалье поддерживает российских военнослужащих — «Мы Вместе!» Акцию по поддержке спецоперации России на Украине поддержали в региональном правительстве. С сегодняшнего дня название региона в информационных материалах правительства края будет писаться «Zабайкалье"», — сообщается в публикации властей региона в Telegram-канале.

Использование Z в первую очередь подразумевает поддержку российских бойцов, а также солидарность общества. Жители России массово наносят символ на машины, окна домов и офисных помещений.

Россия тем временем продолжает спецоперацию на Украине, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. По его словам, данная мера необходима для защиты населения Донбасса от агрессии в его сторону.