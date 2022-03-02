Мужчины с автоматами в Киеве преследовали китайцев, приняв их за русских

Проживающих в Киеве китайцев задержали украинские «ополченцы», приняв их за русских, об этом рассказал в соцсети Reddit один из участников, гражданин КНР.

Мужчина написал, что решил с друзьями сходить в магазин, их было четверо, два парня и две девушки. По дороге произошел инцидент — двое молодых людей с автоматами стали палить в воздух. Люди на улице побежали, их примеру последовала и группа китайцев. Именно их стали преследовать вооруженные украинцы. Автор предположил, что китайцев могли принять за русских, так как они были в масках.

«Мы подняли руки вверх, а они направили на нас оружие и спросили, говорим ли мы по-русски, русские ли мы. Я сказал, что мы – китайцы», — рассказал мужчина в соцсети Reddit.

Он даже не понял от страха, на каком языке с ним говорили, на русском или украинском. После нескольких вопросов китайцев отпустили и погнались за их товарищем, который смог скрыться от преследователей. Позже он рассказал, что его повалили на землю и допросили. Поняв, что он тоже китаец, его отпустили.

В Киеве оружие может получить любой украинец, такое решение приняло правительство Украины. В городе творится хаос, отметил автор ролика.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля рано утром. Президент Владимир Путин подчеркнул, что ее цель — демилитаризация Украины и обеспечение безопасности жителей Донбасса.