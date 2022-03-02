Международная федерация бобслея и скелетона приостановила членство России

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приостановила членство Федерации бобслея России по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине.

Исполнительный комитет IBSF единогласно согласился приостановить членство России до следующего заседания, которое состоится в июле 2022 года. До этого времени санкции будут действовать и не будут отменены, сообщается на сайте организации.

В заявлении также отмечается, что Международная федерация бобслея и скелетона полностью поддерживает решение МОК о недопуске к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, но подчеркнула, что эти ограничения направлены не против самих спортсменов, а против их стран.

Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за начала спецоперации России по демилитаризации Украины, которая направлена на свержение марионеточного режима и установление демократии в стране.