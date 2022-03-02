Минобороны рассказало о подвигах солдат ВС РФ в ходе спецоперации

Российские военные и офицеры во время спецоперации на Украине проявляют мужество, отвагу и героизм. Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили, что танк под командованием старшего сержанта Нимченко уничтожил девять единиц бронетехники и более 90 националистов. Был отмечен и героизм другого экипажа, которым командовал лейтенант Старостин.

«Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в одном из боев российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Несмотря на полученную контузию экипаж уничтожил еще два танка противника.