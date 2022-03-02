«До морковкина заговенья». Ищенко объяснил, почему Украина затягивает переговоры с РФ

В ходе второго раунда переговоров Украина намерена добиться от России двух вещей. С одной стороны, Киев попросит приостановить спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса, чтобы выиграть время и перегруппировать войска, с другой — проверит состояние Москвы на фоне жесткого санкционного давления Запада. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выразил политолог Ростислав Ищенко.

«Украинская делегация фактически не имеет на переговорах никаких полномочий. Они приедут, посмотрят, как себя чувствуют русские — не дрожат ли, не боятся, не оголодали еще от санкций, готовы ли капитулировать перед США из-за санкций. И поедут назад докладывать своим начальникам, что русские на уступки не готовы», — объяснил эксперт.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская делегация в полном составе уже приехала на переговоры с Украиной. Встреча должна была состоятся вечером 2 марта в Беловежской пуще. Однако, по словам Мединского, собеседники только выехали из Киева — их приезд ожидается утром в четверг, 3 марта.

politexpert.net / Зайцев Евгений

Незадолго до этого глава МИД РФ Сергей Лавров четко обозначил позицию Москвы на переговорах с Украиной, которая сводится к трем требованиям: Крым является частью России, ДНР и ЛНР должны быть признаны в административных границах, а Киеву необходимо провести демилитаризацию.

«Там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности России. Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников», — призвал Лавров в эфире телеканала Al-Jazeera.

При этом Ищенко обратил внимание, что украинская сторона, в свою очередь, так и не представила России никаких адекватных предложений. Вместо этого Киев по-прежнему требует вернуть ему Крымский полуостров.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«Никакие переговоры они вести не собираются. Это придумали США, которые от имени Зеленского руководят конфликтом. Сам Зеленский уже давно бы со страху сдался. Но Украина верит, что санкции добьют Россию, к ним приедут с покаянной головой и будут посыпать голову пеплом. С такими посылами они могут ездить до морковкина заговенья», — резюмировал политолог.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что официальный Киев готов к переговорам с Россией и дипломатии, но не готов к выполнению российских «ультиматумов».

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомеле и продолжался пять часов. По словам Мединского, за это время стороны подробно прошли по всем пунктам повестки и «нашли некоторые точки», по которым можно прогнозировать общие позиции. Однако Зеленский заявил, что беседа не дала итог, нужный Киеву, хотя страна получила «некоторые сигналы».