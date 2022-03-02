Минобороны сообщило о потерях Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации ВС РФ

Минобороны РФ сообщило о потерях в результате спецоперации на Украине.

Как уточнили в ведомстве, среди украинских националистов и военнослужащих убито более 2870 человек и около 3700 ранено. В Минобороны подчеркнули, что лишь по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

Среди россиян, участвующих в специальной военной операции, 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, еще 1597 граждан РФ получили ранения.

«Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны выступили с инициативой предоставить статус ветерана военнослужащим, которые участвуют в специальной операции России в Донбассе и на Украине.