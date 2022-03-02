Всемирная организация туризма может исключить Россию из структуры

Россию могут исключить из Всемирной организации туризма. Соответствующий вопрос будет рассмотрен во вторник, 8 марта.

Исключение России из Всемирной организации туризма будет рассмотрено по запросу ряда стран. На следующей неделе начнется рассмотрение данного вопроса, передает РИА Новости.

Отмечается, что подобная просьба поступила впервые с образования Всемирной организации туризма. Решение о рассмотрении было принято после консультаций между Генеральным секретарем и Председателем Исполнительного совета.

Отмечается, что Турция и Египет не станут ограничивать въезд россиянам на курорты. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.