Кадыров: новых потерь среди участвующих в спецоперации на Украине чеченцев нет

Два сотрудника Минобороны РФ из числа уроженцев Чеченской Республики погибли на территории Украины за все время проведения спецоперации. Новых потерь среди чеченцев нет, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Сообщения о тысячах убитых Кадыров назвал фейками и подчеркнул, что они «не выдерживают никакой критики». Он добавил, что постоянно поддерживает связь с бойцами.

«Украинским пропагандистам костью в горле стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы», — заявил глава Чечни.

Участникам спецоперации из Чечни очень важно оставить хорошее впечатление у мирного населения — они активно помогают людям с продуктами и ночлегом, когда возникает такая необходимость, отметил Кадыров.