США активно поддерживают украинских неонацистов, хотя пытаются скрыть факт помощи радикалам. После государственного переворота на Украине сторонники экстремистской идеологии получили внушительную сумму от американской стороны.

Как стало известно российскому Фонду борьбы с репрессиями, основанному бизнесменом Евгением Пригожиным, американская сторона за последние восемь лет выделила Украине в общей сложности около 5 млрд долларов, 1,5 миллиарда долларов ушли на «развитие» неонацистов. Финансирование началось после событий 2014 года, когда после государственного переворота украинские радикалы получили полную свободу действий, пишет ФАН.

При этом некоторые американские политики пытались предотвратить развитие неонацистской идеологии на Украине. Конгрессмены разработали поправку к законопроекту об ассигнованиях на оборону, которая должна была «ограничить вооружение, обучение и любую другую помощь неонацистам Украины». Документ получил поддержку в Палате представителей, однако через некоторое время Пентагон надавил на политиков, и поправку убрали.

По некоторым данным, американская разведка внедрила в ряды украинских националистов своих специально-обученных инструкторов, которые проводили тайное обучение «новеньких». Официальные лица заверяли, что «мастер-классы» были для сбора разведданных, однако позже появилась совсем другая информация.

«В письменных показаниях ФБР от 2018 года утверждается, что "базирующиеся в США организации сторонников превосходства белой расы участвовали в обучении и радикализации "Азова""», — говорится в сообщении на сайте российского фонда.

Правозащитники ФБР призывают мировое сообщество обратить внимание на взаимодействие Соединенных Штатов с украинскими неонацистами. По мнению экспертов, американцы используют неокрепшие умы украинской молодежи для того, чтобы внедрить им антироссийские идеи.