Правящая партия Грузии анонсировала подачу заявки на вступление страны в Евросоюз

Грузия 3 марта направит в Евросоюз заявку на вступление государства в международную организацию.

Об этом сообщила правящая в стране партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Парламент разработал проект резолюции, призывающий ЕС ускорить процедуру принятия республики в объединение. Соответствующий документ размещен на сайте законодательного органа.

Грузия намерена попросить о вступлении в ЕС вслед за Украиной. Как стало известно ранее, украинский президент Владимир Зеленский подписал необходимые для подачи в Евросоюз документы.