Лавров обозначил готовность Москвы обсуждать с Киевом договор по гарантиям безопасности

Москва готова обсудить с Киевом вопрос о гарантиях безопасности в рамках второго раунда переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва видит позитивный сигнал в словах президента Украины Владимира Зеленского о желании получения гарантий безопасности. Стоит отметить, что переговоры между делегациями состоятся вечером 2 марта. Стороны встретятся в районе Беловежской пущи на территории Белоруссии.

Напомним, что с 24 февраля на Украине российские войска проводят специальную операции по указанию президента Владимира Путина. Ее целью является подписание Киевом договора о нейтральном статусе государства.