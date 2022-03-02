Замгоссекретаря Шерман: США продолжают поставлять оружие и военную технику на Украину

Поставки американского оружия и военной техники на Украину не прекращаются, несмотря на спецоперацию ВС РФ, заявила замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Она также отметила, что американский лидер Джо Байден не собирается направлять подразделения ВС США на Украину. При этом Вашингтон осуждает российскую спецоперацию, проходящую на украинской территории.

Ранее стало известно, что Германия решила поставить вооружения Киеву. Берлин передаст украинской стороне противотанковые орудия, а также ракетные комплексы.