Японские власти, решившие не отставать от стран Запада в том, что касается угроз Москве новыми санкциями из-за российской спецоперации на Украине, получили жесткий ответ, но не с той стороны откуда его ждали.

Об этом сообщают аналитики китайского издания Baijiahao, а информагентство «ПолитРоссия» приводит перевод материала на русский язык.

Ситуация на Украине, где Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны, приковала к себе внимание всего мира, отмечают китайские эксперты.

В этой обстановке, группа стран во главе с Соединенными Штатами Америки решила «наказать» Россию за защиту Донбасса, ввела против нее коллективные жесткие санкции. Япония же, не захотев отставать от Запада, присоединилась к его угрозам в адрес Москвы и получила в ответ довольно неожиданный эффект.

«США запугали десятки стран и заставили их присоединиться к своим санкциям против России», — подчеркивают авторы материала.

При этом власти Японии в последнее время достаточно часто контактировали с высокопоставленными чиновниками из Соединенных Штатов и стран НАТО, координируя с ними позицию Токио относительной действий России на Украине. Результатом этих консультаций стало решение премьер-министра Японии Фумио Кисиды объявить о планах правительства ввести санкции против Банка России.

ФБА «Экономика сегодня» /

Москва на это заявление отреагировала на удивление сдержанно, так как, судя по всему, ожидала от Токио чего-то подобного и не захотела тратить время и силы на пустые дипломатические перепалки с Японией, рассуждают авторы Baijiahao.

Но Токио неожиданно для себя все же получил жесткий ответ на угрозы в адрес России.

Этот удар по властям Японии нанесла японская общественность, которая неоднозначно отнеслась к решению правительства о новых антироссийских санкциях.

Так японские аналитики высказывают в интернете мнение, что санкции против ЦБ РФ окажут на российское государство лишь ограниченный эффект, но от них могут пострадать многие японские технологические компании, которые лишатся возможности продолжать сотрудничать с партнерами в России.

Кроме того, местные эксперты предупреждают власти Японии, что эта ситуация скажется и на надеждах Токио вернуть себе Курильские острова, так как поставит крест не всех усилиях японской дипломатии когда-нибудь подписать с Москвой мирный договор и разрешить давний территориальный спор.