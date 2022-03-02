Байден не смог прямо ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос о возможности вступления Украины в ряды Североатлантического альянса.

По его словам, ответы на подобные вопросы не входят в его компетенцию. Этот момент является предметом для обсуждения между НАТО и Киевом, резюмировал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Альянс не намерен становиться стороной конфликта в противостоянии Москвы и Киева. Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Кремль намерен добиться соглашения о внеблоковом статусе Киева.