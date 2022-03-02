Сайт The Village заблокирован в России по решению Роскомнадзора

Сайт издания The Village оказался действительно заблокирован на территории Российской Федерации.

Ресурс появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что доступ к сайту The Villageограничен на основании статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Причиной досудебной блокировки стала публикация ложной информации о специальной операции России на Украине.

Вынужденная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Главная ее цель — привлечение к ответственности марионеточного киевского режима за его преступления против жителей Донбасса.