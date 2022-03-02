Киев подтвердил готовность провести второй раунд переговоров с Россией 2 марта

Переговоры между контактными группами России и Украины состоятся на территории Белоруссии, заявил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, диалог между делегациями начнется вечером 2 марта, как и было договорено ранее. На этот раз консультации между сторонами состоятся в районе Беловежской пущи.

«Переговоры РФ — Украина состоятся сегодня вечером», — подтвердил депутат.

Стоит отметить, что первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Тогда стороны не пришли к существенному прогрессу. Украинская сторона настаивает не непринятии ультиматумов. Россия же намерена добиться от Киева подписания соглашения о нейтральном статусе.