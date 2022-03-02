«Просто выключит свет». В США рассказали о жестком ответе Путина на санкции Запада

Президент России Владимир Путин способен скатить Европу и США в «экономическую депрессию», просто выключив свет. Однако западные политики продолжают делать вид, что ничего не происходит. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Американский журналист напомнил, что страны Евросоюза примерно на 40% зависят от российского газа, а Германия — одна из крупнейших экономик мира — более чем на 50%. При этом многочисленные санкции, которые Запад вводит против РФ, не решают проблему, а рассчитаны на эмоции и «удовлетворяют желание наказать кого-то».

«Но рассматривать нужно только один факт — то, что Владимир Путин имеет власть, чтобы скатить Европу и США в экономическую депрессию. У Путина есть власть всем выключить свет. Наши лидеры могут делать вид, что ничего такого, но тут определенно есть “чего такого”. Надо принимать решения, исходя из этого», — призвал политический обозреватель.

kremlin.ru / Администрация президента России

В то же время ограничения США и ЕС побуждают Россию к тому, чтобы избавиться от доллара, добавил Карлсон. К примеру, прошлым летом Москва в ответ на санкции убрала долларовые активы из Фонда национального состояния — так же поступил и Китай. По словам телеведущего, такие действия могут привести к исчезновению американской валюты, что станет «большой потерей» для США.

«Вся наша кредитная политика базируется на том, что доллар — это мировая резервная валюта. Если доллар будет заменен, у нас огромные проблемы. Придется платить по долгам, правительство обанкротится, миллионы американцев обнищают в один миг. Сейчас риски больше, чем когда-либо ранее», — резюмировал Такер Карлсон.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото, назвав это идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации. По его словам, американская валюта более волатильна и подвержена разного рода рискам. При этом колебания котировок на золото, как правило, имеют краткосрочный характер.