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Несколько студентов пострадали в результате поножовщины возле университета во Франции

Происшествия
/ Обновлено: 02 марта 2022 18:33
Несколько студентов пострадали в результате поножовщины возле университета во Франции

Неизвестный устроил вооруженное нападение на студентов возле университета в городе Ле-Ман на западе Франции. В результате случившегося несколько студентов получили ранение, сообщает газета Ouest France.

Инцидент произошел днем 2 марта. По данным правоохранителей, злоумышленник с ножом в руках набросился на студентов. Около четырех человек пострадали. На месте ЧП работали правоохранители и медики. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также личность преступника.

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