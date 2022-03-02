Несколько студентов пострадали в результате поножовщины возле университета во Франции

Неизвестный устроил вооруженное нападение на студентов возле университета в городе Ле-Ман на западе Франции. В результате случившегося несколько студентов получили ранение, сообщает газета Ouest France.

Инцидент произошел днем 2 марта. По данным правоохранителей, злоумышленник с ножом в руках набросился на студентов. Около четырех человек пострадали. На месте ЧП работали правоохранители и медики. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также личность преступника.