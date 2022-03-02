Жозеп Боррель: Европа намерена продолжать решать разногласия с Россией путем дипломатии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал обострившиеся отношения между Российской Федерацией и Западом.

По его словам, Европейский союз не собирается ввязываться в военную кампанию против России, однако поддержка Киева в сложившихся реалиях безусловна. Брюссель привержен идее дипломатического подхода к разрешению недопониманий.

«Санкции необходимы, но санкции сами по себе — это не политика, это реакция на обстоятельства, нам нужны решения, и эти решения должны быть связаны с дипломатией», — добавил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел ряд санкций в отношении Москвы. Соответствующее решение было принято на фоне начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины.