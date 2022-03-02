Более 100 петербуржцев собрались на акции в поддержку спецоперации России на Украине

Жители Петербурга приняли участие в акции, организованной в поддержку вынужденной спецоперации России на Украине.

Мероприятие состоялось 2 марта в центре города — у Медного Всадника. Участники Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ собрались вместе на Сенатской площади.

Акция прошла под лозунгом «Россия и Донбасс — это мы». Жители Северной столицы пришли на площадь с флагами Донецкой и Луганской народных республик, а также с российским триколором. Многие петербуржцы держали в руках плакаты со словами поддержки российских военных, пишет Федеральное агентство новостей.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства назвал спецоперацию вынужденной мерой и заявил, что население Донбасса необходимо освободить от агрессии киевского режима, поскольку своими действиями власти Украины не оставили Москве иного выхода.