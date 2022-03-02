Российская делегация выехала к месту переговоров с представителями Киева в Белоруссии

Делегация из России направилась к месту встречи с представителями Киева, которая должна состояться в Белоруссии.

Как передает информационное агентство «БелТА», в ближайшее время пройдет второй раунд переговоров, первые также состоялись в Белоруссии 28 февраля. Ранее сообщалось, что консультации проведут в районе Беловежской пущи в Брестской области Белоруссии.

В Кремле ранее сообщили, что делегация из России прибудет к месту переговоров вечером 2 марта и намерена ждать киевскую сторону. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь рассказал, что ему нелегко дался телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, когда он уговаривал того на переговоры с РФ.