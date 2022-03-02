Главред «Дождя» Дзядко и другие сотрудники телеканала покидают Россию

Ряд сотрудников телеканала «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) вместе с главным редактором Тихоном Дзядко покидают Россию.

Об этом главред сообщил в своем Telegram-аккаунте. Он заявил, что это делается из соображений безопасности.

«После незаконной блокировки сайта «Дождя», аккаунтов «Дождя» в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой», — написал Дзядко.

Руководство телеканала планирует обжаловать принятые в отношении «Дождя» решения. Вести вещание из другой страны не планируется, добавил Дзядко. Телеканал «Дождь» заблокирован Роскомнадзором 1 марта по требованию Генпрокуратуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель — привлечь к ответственности марионеточный киевский режим, который на протяжении многих лет проявлял агрессию по отношению к жителям Донбасса.