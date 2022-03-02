Украинский футболист Ракицкий расторг контракт с «Зенитом»

Украинский футболист Ярослав Ракицкий досрочно расторг контракт с петербуржским «Зенитом» и покинул команду.

Футбольный клуб «Зенит» сообщил о досрочном расторжении контракта с украинским футболистом Ярославом Ракицким. Информация опубликована на официальном сайте команды. Спортсмен покинул клуб по собственной инициативе.

«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом», — сообщается в комментарии «Зенита».

Украинский футболист Ярослав Ракицкий выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он сыграл 108 матчей, забил семь мячей и сделал 15 результативных передач.