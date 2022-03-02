Поклонская обратилась к русским и украинцам на фоне военной операции России

Россияне и жители Украины должны объединиться друг с другом на фоне кризисной ситуации. К такому выводу пришла замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, люди, стремящиеся сейчас превознести одну нацию над другой, способствуют уничтожению целого мира. Замглавы Россотрудничества отметила, что надо уметь принимать выбор других.

«Я снова обращаюсь к людям: пожалуйста, остановитесь в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу. Усомнитесь в себе и проявите человеческое сострадание к миру, который на волоске», — выступила она с неоднозначным призывом к русским и украинцам.

Известно, что в ночь с 23 на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении освободительной спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что мирным жителям в соседней стране ничего не угрожает. Огонь ведется по военной инфраструктуре, указал он, обратив внимание на вынужденность этого решения.

Ранее сообщалось, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ.