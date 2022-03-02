Кедми: Запад еще не представляет, каким будет его ущерб от антироссийских санкций

Евросоюз понесет очень большой ущерб от тех санкций, которые он сам вводит против России из-за ее военной спецоперации по демилитаризации Украины. А США, подталкивающие европейцев к этим мерам, хотят подчинить себе экономику Европы.

Об этом в беседе с информагентством «Народные Новости» рассказал военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не ведет войны с Россией, но в сложившейся ситуации выступает на стороне Украины.

По словам Борреля, санкции, которые Евросоюз ввел против России в качестве «реакции на обстоятельства», были необходимы.

«Санкции необходимы, но санкции сами по себе — это не политика, это реакция на обстоятельства, нам нужны решения, и они должны быть связаны с дипломатией. Мы не ведем войну с Россией. Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену», — сказал глава дипломатии Евросоюза.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Как отметил по этому поводу Яков Кедми, слова Борреля правдивы лишь частично. Но ущерб для запада от жестких антироссийских санкций действительно будет очень большим.

«То, что говорил Боррель —лишь половина правды. То, что они не ведут войну с Россией, пусть он рассказывает в университетах. Для Запада будет ущерб от антироссийских санкций, только он еще не представляет какой», — подчеркнул израильский политолог.

По мнению Кедми, Соединенные Штаты Америки используют все возможности, чтобы подчинить себе экономику Евросоюза. А главная цель, которую преследует Вашингтон – это вытеснение Российской Федерации с европейского рынка энергоносителей. И ради того, чтобы этого добиться, американцы готовы пойти абсолютно на все.

«Стратегическая цель США — вытеснить Россию с рынка энергоносителей. Это было объявлено несколько лет назад. США хотят стать основным поставщиком энергии и нефти во всем мире. Санкции выгодны США и всем их прихлебателям в Европе. Они хотят, чтобы европейская экономика не конкурировала с американской, а была ее придатком», — заключил израильский эксперт.

ИА «Политика Сегодня». / Владимир Ягудаев

Напомним, ранее президент США Джо Байден в очередной раз подчеркнул, что американские военные не будут воевать с Россией за Украину. Вашингтон отправляет военнослужащих США в Европу только для защиты союзников по НАТО, объяснил Байден.