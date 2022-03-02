Роскомнадзор призвал «Википедию» удалить недостоверные данные о спецоперации на Украине

Недостоверная информация по тематике специальной военной операции на Украине должна быть удалена с сайта «Википедии», сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно требованию Роскомнадзора, фейковая информация от «Википедии» по тематике специальной военной операции на Украине должна быть удалена. Кроме того, ранее в ведомстве предупреждали, что Генпрокуратура пригрозила блокировкой интернет-энциклопедии за статью с ложными данными.

«Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей», — сообщили в Роскомнадзоре.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Она проводится с целью защиты населения Донбасса от зверств киевского режима и внешней военной угрозы со стороны Запада.