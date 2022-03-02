Экс-премьер Украины Азаров: Запад рушит международную торговлю санкциями против РФ

Распространяя фейки о якобы российской агрессии на Украине западные страны «ставят крест» на международной торговле. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, вбросы в соцсетях о спецоперации РФ по защите мирных жителей Донбасса и их дальнейшее тиражирование в СМИ становятся в Европе и США удобным предлогом для «разжигание ненависти» к России и введения очередных экономических санкций. Причем большинство ограничений нарушают нормы международного права и в частности Всемирной торговой организации (ВТО), заявил экс-политик.

«Различные западные сайты заполнены фейковыми материалами, которые должны разжечь животную ненависть к русскому человеку. В этой связи предлагаю ввести новый термин. Вместо русофобии – "русохейт". Это дикость. И она, кстати, культивировалась самой Украиной», — написал Азаров в Telegram-канале.

Бывший украинский премьер считает, что от западных санкций «серьезно» пострадает не только Россия, но и мировая экономика. И проблема эта, по его мнению, может растянуться на несколько десятилетий.