«Соцпроф» потребовал от Путина установить режим повышенной опасности в РФ

Объединение российских профсоюзов «Соцпроф» обратилось к президенту страны Владимиру Путину с просьбой ввести на территории государства режим повышенной опасности и обрушилось с критикой на тех, кто не поддержал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов акцентировал внимание на том, что всех граждан, которые являются противниками спецоперации по демилитаризации Украины, следует называть предателями.

«Нельзя допускать удара в спину нашим ребятам, рискующим жизнью во имя спасения нас от коричневой чумы фашизма», — высказался Вострецов.

Глава объединения также отметил, что российские «позорники-олигархи» должны осознать, где находится их родина. Необходимо вкладывать финансы в свой народ, а не в «заграничные кубышки».

Ранее глава российского государства принял решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого, 24 февраля, была начала специальная операция в Донбассе по защите мирного населения и демилитаризации Украины.