Молдавия и Грузия публично отказались присоединяться к санкциям Запада против России, поскольку осознали, что Москва — не тот сосед, которого можно «безнаказанно задирать». Однако подобное решение может обернуться дли них негативными последствиями и окончательно закрыть путь в Евросоюз. К такому выводу пришел главный редактор портала RuBaltic Александр Носович.

Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что Кишинев не станет поддерживать западные санкции против Москвы, которые были введены из-за спецоперации на Украине. По его словам, этой линии республика придерживается с 2014 года из экономических соображений, поскольку молдавская экономика слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики.

«Решение о введении санкций против России — это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдавия», — подчеркнул он в эфире телеканала TV8.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Аналитик Носович назвал такое признание «сенсационным», поскольку до этого момента Кишинев безоговорочно поддерживал политику США и ЕС в отношении РФ. Молдавия искренне верила, что Запад решит все ее проблемы, если она будет «убедительно лаять на Россию», отметил автор статьи. Точно так же ситуацию оценивали Украина и Грузия.

Однако теперь к санкционному давлению против РФ не спешит подключаться даже грузинское руководство. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что новые ограничения нанесут серьезный ущерб виноделам, экспортерам и фермерам, пострадает туризм.

«Это уже бунт. Европа подчеркнуто вводит санкции в ущерб себе, заявляя, что ради Украины приносит свою экономику в жертву, а премьер страны-кандидата на членство в ЕС рассуждает о потерях для производителей хванчкары и сулугуни, — сыронизировали в RuBaltic. — При таких разговорах в Грузии скоро либо организуют “цветную революцию”, либо выкинут ее из очереди на членство в ЕС».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению Носовича, Молдавия и Грузия не готовы «задирать» Россию, поскольку не получат со стороны НАТО никакой защиты — западные партнеры будут «воевать» только за самих себя.

Ранее экономист Михаил Хазин выразил мнение, что жесткие санкции против Москвы быстро превратят Евросоюз в «жалкое зрелище». По его словам, спад европейской экономики уже начался, но власти тщательно скрывают его, занижая показатели инфляции.

«Уровень жизни в ЕС упадет не просто стремительно, а просто ужасно — до состояния 1950-х годов. Желающие могут посмотреть итальянские и французские фильмы времен неореализма и "новой волны": бедно они там живут, очень бедно. И это ситуация, в которую они сейчас свалятся», — указал эксперт.

Что касается России, то преодолеть последствия санкционного давления со стороны США и ЕС она сможет с помощью Китая, считает политолог Марат Баширов. Он напомнил, что многие товары, на которые Запад накладывает ограничения, все равно производятся в Пекине.