Наталья Поклонская призвала Украину признать восемь лет кошмара, в котором жил Донбасс

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Россияне и украинцы должны объединится и прекратить разжигать ненависть друг к другу. Такое заявление сделала замруководителя Россотрудничества Наталья Поклонская.

Экс-депутат Госдумы также призвала не передавать «смелость за будущее» вооруженным людям, а взять эту ответственность на себя. И добавила, что мир находится на волоске из-за сложившейся ситуации.

«Усомнитесь в себе и проявите человеческое сострадание к миру, который на волоске. Надо, наконец, признать, что все эти восемь лет одна часть Украины жила в кошмаре — под молчание и осуждение другой ее части», — попросила Поклонская.

Она добавила, что обе стороны конфликта должны перестать выяснять «кто больший патриот» и начать сообща работать над разрешением кризиса.