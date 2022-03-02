Захарова назвала остановку сертификации «СП-2» неприемлемой

Решение ФРГ об остановке сертификации проекта «Северный поток — 2» грозит российско-немецкому диалогу негативными последствиями. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» отвечал бы европейским интересам так же, как и российским. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что «СП-2» должен был стать стабилизировать газовый рынок в ЕС.

«Судя по всему, в обозримой перспективе этого не произойдёт, поскольку проект стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами. Неизбежным последствием отказа от "СП-2" станет, как мы уже видим, стремительный рост цены на газ на европейском рынке», — подчеркнула Захарова.

Ранее телеканал «360» писал, что наложенные на Россию санкционные ограничения нанесут серьезный ущерб экономике Европейского союза. Об этом сказано в релизе на официальном сайте Еврокомиссии.