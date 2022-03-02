Депутат Госдумы Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу «национальность»

Графу «национальность» необходимо вновь вернуться в паспорта российских граждан. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Бурлаков.

По его словам, такая мера была бы актуальной в текущей международной обстановке.

«Я хотел бы, чтобы в российском паспорте снова появилась графа «национальность». Я горжусь тем, что я русский, что мои предки были русскими и дети русские. Нападки со стороны Запада показывают, насколько мы сильная и сплоченная нация», — заявил Бурлаков.

Подобная инициатива озвучивается уже не впервые. Ранее вернуть графу «национальность» в российские паспорта предложил депутат Госдумы VII созыва Ильдар Гильмутдинов. По его словам, это было бы интересно для представителей малочисленных коренных народов.