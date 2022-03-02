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Ростуризм опубликовал оптимальные маршруты для возвращения соотечественников из Европы

Общество
Ростуризм опубликовал оптимальные маршруты для возвращения соотечественников из Европы

Эксперты Ростуризма подготовили памятку для граждан России, которые находятся в странах Европы и Латинской Америки для возвращения на родину.

Согласно данным ведомства, граждане смогут прибыть в России прямыми или транзитными рейсами. Однако для этого маршрут должен проходить через Сербию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Египет, ОАЭ и Катай. В Ростуризме также напомнили, что из стран Европы можно выехать на автобусах или железнодорожном транспорте.

Путешественников, которые находятся в португальской Мадейре и болгарской Софии, вывезут в Россию специальными рейсами. Они будут выполняться туроператором «TUI Россия». В настоящее время идет работа над согласованием специальных рейсов со странами, закрывшими свое воздушное пространство.

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