Поправки об ужесточении наказания за фейки о действиях ВС РФ были внесены в Госдуму

Парламентарии внесли в Госдуму поправки об ужесточении наказания за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. В рамках поправок предлагается наказывать злоумышленников лишением свободы сроком до 15 лет, сообщает глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам Пискарева, комитет фиксирует огромное количество фейковых новостей о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Парламентарий пояснил, что наиболее жесткая ответственность — 15 лет тюрьмы — предполагается в том случае, если лже-новость повлекла те или иные последствия.

Напомним, что ранее Василий Пискарев заявлял о необходимости проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Обсудить проблему парламентарий планировал с коллегами из комитета по обороне, депутатами всех фракций.