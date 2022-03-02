Ванга предсказала украинцам, что правление «веселого» государя обернется для них рабством

Правление «веселого господаря» на Украине может привести к фатальным для жителей страны последствиям. Соответствующее предсказание было озвучено болгарской ясновидящей Вангелией Димитровой, более известной в народе как Ванга.

По словам ясновидящей, «зеленый» правитель будем всем нравиться. Однако его действия нанесут украинцам тяжелый урон, считала Ванга. Она была уверена, что такое господство закончится для них рабством.

На фоне спецоперации России на Украине по защите республик Донбасса исследователи вспомнили пророчество болгарки о появлении «мощного славянского государства». Они также обратили внимание на заявление кума провидицы, который в эфире программы «Пусть говорят» рассказал, как во время чаепития болгарка удивила его внезапным предсказанием.

«Война там (Курская область, рядом с Украиной. — Прим. ред.) будет, война страшная. Разрушат там все, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится», — привел он тогда зловещее пророчество Ванги.

Пользователей Сети потрясло предсказание ясновидящей о том, когда закончится кризис, сложившийся вокруг Украины. По мнению кума слепой болгарки, речь идет примерно о 2027 годе.

Ранее сообщалось, что начало третьей мировой уже близко. К такому выводу пришли толкователи французского фармацевта и алхимика, известного своими пророчествами, Нострадамуса.