Немецкий тренер ФК «Краснодар» Фарке вместе с ассистентами покинул команду

Руководство футбольного российского клуба «Краснодар» и немецкий тренер Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию.

Вместе с наставником расположение команды покинут три его ассистента. Об этом сообщается в заявлении на сайте команды.

«Краснодар» поблагодарил тренерский штаб за проделанную работу в клубе и пожелал удачи в дальнейшей карьере. Контракт с немцем был заключен 13 января 2022 года. Отмечается, что и. о. главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк.