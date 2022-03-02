Власти немецкого города Зуль отказались разрывать побратимские отношения с Калугой

Власти города Зуль, расположенного на юге Тюрингенского Леса в Германии, намерены сохранить побратимские отношения с Калугой, несмотря на санкции. Об этом заявил заместитель председателя калужской городской думы Александр Иванов.

Город Зуль сохраняет побратимские отношения с Калугой более 50 лет, отметил Иванов. Соглашение о заключении таких отношений было принято в 1969 году. По словам Иванова, городской совет немецкого города выразил «справедливую и рассудительную» позицию, отказавшись разрывать отношения после введения санкций со стороны ряда стран Евросоюза.

«На своем заседании они отклонили просьбу главы государственной канцелярии Тюрингии о приостановлении побратимства российских и германских городов в Тюрингии», — рассказал Иванов на своем канале в мессенджере Telegram.

Решение о введении санкций против России обусловлено проведением Вооруженных сил РФ специальной военной операции в Донбассе. Ее целью является защита населения Донецкой и Луганской народных республик от украинской агрессии. В ходе встречи с представителями бизнеса, прошедшей 24 февраля, президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее проведение стало вынужденной мерой.