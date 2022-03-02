Российский союз спортсменов назвал санкции против россиян дискриминацией

Российский союз спортсменов прокомментировал санкции международных организаций в адрес РФ.

После отстранения российских спортсменов от участия в большинстве международных соревнований из-за ситуации на Украине на сайте Олимпийского комитета России появилось заявление от РСС, который не смог остаться в стороне. Он назвал необоснованными и дискриминационными спортивные санкции против России и Белоруссии и выступил против такого решения.

«Спорт всегда был послом мира и доброй воли, создавал возможности для содействия урегулированию любых конфликтов. В этом миссия современного олимпийского движения. Так мы считали еще несколько дней назад, до того момента как Международный олимпийский комитет и ряд международных спортивных федераций, не имея никаких легитимных оснований и в нарушение всех регламентирующих документов, приняли решение лишить российских и белорусских спортсменов их законного права на участие в соревнованиях», — говорится в сообщении организации.

В Российском союзе спортсменов также вспомнили, что после конфликтов в Югославии, Ираке и Афганистане, где также участвовали страны НАТО, никто из международного олимпийского движения не стал отстранять стран — участников боевых действий на территории других государств.

Россия ведет спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса от геноцида Киева.