Соболь могут экстрадировать обратно в Россию по делу о клевете в адрес Пригожина

Уголовное дело в отношении соратницы блогера Алексея Навального1 Любови Соболь2 (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), возбужденное по заявлению Евгения Пригожина, было приостановлено из-за ее побега. Ее могут экстрадировать обратно в Россию.

Уголовное дело было возбуждено 26 октября 2021 года по факту клеветы в адрес предпринимателя Евгения Пригожина, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд». Отмечается, что 25 февраля Соболь была объявлена в розыск, в связи с чем рассмотрение дела приостановили.

«Юридическая служба компании "Конкорд" выражает надежду, что после задержания Соболь уголовное дело будет доведено до справедливого приговора по совокупности всех совершенных преступных деяний», — говорится в тексте публикации пресс-службы «Конкорда» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным СМИ, Соболь может находиться в Литве. Юристы «Конкорда» намерены ходатайствовать о подаче соратницы Навального в международный розыск через Интерпол и добиться ее экстрадиции.

Ранее Симоновский районный суд Москвы рассмотрел иск Евгения Пригожина к Любови Соболь о распространении недостоверной информации и порочащих сведений. Суд постановил взыскать с нее 350 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

2 Внесена Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму