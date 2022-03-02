Пассажиру поезда на Украине заклеили рот изолентой за выступления против бандеровцев

Мужчине на Украине заклеили рот изолентой из-за высказываний против бандеровцев. Фото лежащего на полу пассажира опубликовала «Укржелдорога» в своем Telegram-канале.

Пострадавшему также связали руки и ноги. На голове мужчины заметна ссадина. Сообщается, что пострадавший высказывался против бандеровцев и в результате передан украинским правоохранителям.

«Его разоблачили из-за необузданной попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это на Львовщине. Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно», — гласит сообщение «Укржелдороги».

Президент России Владимир Путин принял решение начать вынужденную спецоперацию на Украине. По словам российского лидера, Киев не оставил Москве иного выбора. Спецоперация ВС РФ нацелена на предотвращение кровопролития, а также агрессии против жителей Донбасса.