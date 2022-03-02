Политолог Корнилов: Минобороны РФ идет на риск ради спасения жизней мирных жителей Украины

Перед тем, как 1 марта нанести удар по телецентру в Киеве, российские миротворцы заранее предупредили мирных жителей, чтобы избежать жертв. Примечательно, что украинские бойцы, годами бомбившие жителей Донбасса, и американцы, уничтожившие телецентр в Белграде в 1999-м году, подобной гуманностью не отличались.

Политолог и публицист Владимир Корнилов обратил внимание на данное расхождение в действиях армии РФ и украинских солдат в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

«Если сравнить действия украинских и наших военных, я хочу сказать, что за все восемь лет войны ни в Луганске, ни в Горловке, ни в Донецке украинская армия не предупредила: "дорогие дончане, сейчас мы будем обстреливать вон там, и просим вас покинуть эту зону". Всегда бомбежки неожиданные, ночью, днем – ни разу никто не предупреждал», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Минобороны РФ за несколько часов предупредило жителей Киева о том, что необходимо покинуть телевышку, телецентр и близлежащие зоны, объяснил Корнилов.

При это эксперт добавил, что озвучив это предупреждение, российские миротворцы пошли на риск, так как противник мог воспользоваться полученной информацией, чтобы подтянуть в данный квадрат средства ПВО или другую технику. Военнослужащие РФ предупредили мирных украинцев, чтобы спасти их жизни. В итоге все сотрудники киевского телецентра были своевременно эвакуированы.

«А вспомните, как [во время бомбардировок Югославии] бомбили телецентр в Белграде «томагавками» — несколько ракет в 1999-м году американцы запустили, 16 сотрудников телецентра погибли там на месте, — напомнил Корнилов. — Вы вдумайтесь, они тогда оправдывались, заявляя, что это пропагандистская структура, которую необходимо было разбомбить. И все нормально. Вот сравните пожалуйста с тем, как действуют сейчас наши, которые предупреждают заранее».

wikipedia.org / Darko Dozet

Также Владимир Корнилов заявил, что если верить украинскому медиаэксперту и видеоблогеру Анатолию Шарию, который уже много лет живет и работает в Европе, предупреждение Минобороны РФ о нанесение удара киевлянам передавал только его ресурс. Украинские телеканалы вообще не сообщили об этом местному населению.

«Не было там никаких громкоговорителей, которые бы предупреждали людей, чтобы они уходили. И в итоге люди пострадали, которые мимо проходили. Хотя сам телецентр был эвакуирован. Вот такое сравнение этих картинок», — заключил политолог.

Напомним, ранее Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что военная спецоперация по демилитаризации Украины не направлена против мирных жителей страны. Российские военные высокоточным оружием наносят точечные удары только по объектам военной инфраструктуры и центрам информационной пропаганды, никак не угрожая местному населению.