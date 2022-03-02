Строители Свердловской области требуют ответить на санкции Запада импортозамещением

Строители Свердловской области обратились в Минстрой РФ с просьбой максимально ускорить импортозамещение и упростить въезд в страну для мигрантов из стран Средней Азии. По словам представителей «Гильдии строителей Урала», поток «трудовых ресурсов» поможет поддержать отрасль в условиях жестких санкций Запада против России.

Отраслевики посетовали на задержки поставок из Европы насосов, лифтов, двигателей, систем управления и другого значимого при строительстве зданий оборудования, что в свою очередь грозит сорванными сроками сдачи проектов. В качестве альтернативы ассоциация предложила ускорить процесс развития импортозамещения в России и обратиться за помощью к китайским производителям.

«Предлагаем две меры. Первая — поддержание и наращивание поставок оборудования и технологий из КНР, в том числе с использованием железнодорожного транспорта, без вовлечения международных морских перевозчиков. Вторая — форсированное развитие импортозамещения в рамках макрорегионов РФ с принятием соответствующих программ господдержки», – сказано в обращении.

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Вместе с тем строители предложили продлить действие существующей программы семейной ипотеки, которая, напомним, должна завершиться в середине 2022 года. Также в министерство направили идею создать новую ипотечную инициативу, адаптированную к действующей ставке рефинансирования.

Ранее 28 февраля Банк России на фоне объявленных Западом санкций объявил о повышении ключевой ставки до 20% годовых.