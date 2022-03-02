«Заместит товары из США и ЕС». Китай поможет РФ преодолеть последствия санкций Запада

Китай поможет России преодолеть последствия санкционного давления со стороны США и Евросоюза, поскольку многие товары, на которые Запад накладывает ограничения, все равно производятся в Пекине. Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«По-русски говоря, Китай заместит своими товарами те, что мы потеряем после санкций ЕС и США. Нам, в общем, все равно у кого покупать тормозные колодки — у Германии или у Китая, все равно они делаются в Китае. Просто на них не будет шильдика BMW», — объяснил Баширов.

Так он отреагировал на заявление представителя МИД КНР Ван Вэньбина о том, что Пекин продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать с Москвой регулярные контакты, несмотря на санкции Запада из-за спецоперации РФ на Украине.

Global Look Press / MOD Russia

«Мы выступаем решительно против любых односторонних санкций. Китай и РФ продолжат поддерживать регулярные торговые контакты на равноправной, взаимовыгодной основе», — отметил китайский дипломат.

Представитель МИД КНР добавил, что давление западных стран на Россию «никогда не было эффективным способом решения проблем». По его мнению, это приведет лишь к усилению противостояния.

В 2021 году поставки трубопроводного газа из России в Китай увеличились примерно в 2,54 раза, превысив 7,53 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Общая стоимость закупок у РФ этого вида энергоносителя за 12 месяцев достигла $1,51 млрд.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Накануне компания BMW Group сообщила, что приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей в связи с текущей геополитической ситуацией. В автохолдинге добавили, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития обстановки.

Ранее производство в России приостановили Daimler Truck, Volvo Truck, Scania, а также московский завод Renault и петербургское предприятие Hyundai. Кроме того, поставки в РФ временно прекратили General Motors, Land Rover, Volvo Cars.

24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров ДНР и ЛНР объявил о начале специальной военной операции на Украине по защите мирного населения Донбасса. Операция направлена на демилитаризацию и денацификацию соседней страны. ВС РФ выводят из строя только военную инфраструктуру, гражданскому населению ничего не угрожает.