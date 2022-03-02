Более 132 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли границу России

Границу Российской Федерации на сегодняшний день пересекли более 132 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно последним данным, на территорию России прибыли 132,1 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Хотел бы несколько слов сказать о той работе, которую "Единая Россия" развернула в условиях специальной операции на Украине. Первое — это, конечно, помощь беженцам с Донбасса. На данный момент в Россию прибыло более 132 тыс. человек», — отметил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации в Донбассе утром 24 февраля. Глава государства намерен прекратить многолетнюю агрессию Киева, направленную на жителей ЛНД и ДНР.